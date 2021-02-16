مصر .. الطب الشرعي يقول كلمته في محاولة اغتصاب ممثلة مشهورة

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلمت النيابة العامة المصرية، تقرير الطب الشرعي، الخاص بـ3 متهمين، في قضية هتك عرض ممثلة مشهورة ومحاولة اغتصابها داخل شقتها بكمبوند بمنطقة حدائق أكتوبر، وسرقتها بالإكراه.

وجاء في التقرير أن هناك أثار لأحد المتهمين على ملابس المجني عليها، المتحفظ عليها من قبل جهات التحقيقات، بعد أن حاول أحد المتهمين اغتصابها، وفقا لموقع صدى البلد.

وتضمن التقرير وجود سحجات وكدمات وخدوش في جسد المجني عليها نتيجة الاعتداء عليها من قبل المتهمين أثناء مقاومتها لهم.

وكان الجهات القضائية جددت حبس المتهمين الثلاثة لمدة 15 يوما بتهمة هتك العرض والسرقة بالإكراه، أثناء عرضهم عليها صباح أمس، واعترف المتهمون بواقعة سرقة المجني عليها بالإكراه ومحاولة هتك عرضها بالقوة، وأصدرت المحكمة القرار السابق، وتم ترحيل المتهمين إلى السجن مرة اخرى وسط حراسة أمنية مشددة.

بدأت الواقعة بتلقي قسم حدائق أكتوبر، بلاغا من الممثلة المشهورة يفيد بتعرضها لهتك العرض وسرقة مبلغ 65 ألف جنيه من 3 أشخاص تنكروا في زي عمال غاز، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، وبدأ فريق البحث في فحص الكاميرات وتتبع خط سير المتهمين، وتم تحديد هويتهم، ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين، واعترفوا بتفاصيل الواقعة، وأرشدوا على المسروقات، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.