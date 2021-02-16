لؤلؤة ثمينة تصل إلى مائدة سائق شاحنة في تايلاند

المصدر: البيان الإلكتروني

وصلت لؤلؤة ثمينة إلى مائدة سائق شاحنة تايلاندي ضمن وجبة مأكولات بحرية اشتراها لعائلته بمبلغ زهيد.

ودفع السائق مونثيان جانسوك (40 عاماً)، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" الإخباري عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، 50 باهتا (1.67 دولار) مقابل وجبة محار بحر من إحدى الأسواق بقرب منزله.

وفوجئ جانسوك بلؤلؤة "ميلو" البرتقالية النادرة جداً داخل الوجبة، بعدما قامت زوجته بطهيها وسلقها، وأثناء تناول الطعام لاحظ ابنهما وجود قطعة قاسية في فمه وكبيرة.

وأصيبت الأسرة بالدهشة عندما بصق الابن القطعة القاسية، لتظهر اللؤلؤة النفيسة بجمالها البديع وبوزن 8 غرامات.

وصرح الأب بأن هذه اللؤلؤة ستغير حياته بسبب ثمنها الباهظ، قائلاً: "اجتمعت عائلتي وجيراني جميعاً لإلقاء نظرة على الحجر، واتفقوا على أنه شيء لم نره من قبل".

وأضاف: "بالطبع، نريد التأكد من أنها واحدة من اللآلئ الباهظة الثمن، لكن لدي إحساس بأنه يمكننا كسب الكثير من المال مقابل هذه الؤلؤة".