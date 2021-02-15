اكتشافان لعلاج الصلع في اليابان

المصدر: إعداد: نهى حوّا

توصل فريقان من العلماء في اليابان إلى اكتشافين يمكن أن يقطعا شوطاً نحو علاج الصلع عند الرجال.

ووفقاً لصحيفة «اساهي شينبون» اليابانية، كان علماء في معهد «رايكن» للأبحاث، قد طوروا طريقة لزراعة خلايا بصيلات شعر في المختبر أدت إلى زيادتها بمقدار 100 ضعف، وقد حددوا الخلية التي تلعب دوراً مهماً في نمو الشعر بشكل متكرر، ناشرين نتائج دراستهم على موقع «سانيتفيك ريبورتس» في 10 فبراير.

ويسعى الباحثون إلى الحصول على تمويل لإجراء اختبارات سريرية، وقد لجأوا إلى الناس للحصول على تمويل، بعد انسحاب شركة ممولة لأسباب اقتصادية.

وقال رئيس الفريق، تاكاشي تسوجيك: «زراعة البصيلات لا تهدد الحياة، ويمكن إزالتها بسهولة إذا حدث خطأ ما لأنها ستوضع على سطح الجلد». بدأ الفريق التجربة على فئران من دون شعر ثم قاموا بزراعة خلايا بشرية في المختبر وأنتجوا خلايا بصيلات شعر قادرة على التكاثر 100 مرة.

وفي سياق مواز، أفادت الصحيفة عن بدء فريق بحثي آخر في جامعة طوكيو الطبية وشركة «شيسيدو» لتصنيع مستحضرات التجميل أبحاثاً سريرية لتجديد الشعر عن طريق حقن خلايا خاصة تحتوي على جذور الشعر في فروة الرأس.