بالفيديو..شرطية روسية تتلقى عرض زواج خلال اجتماع رسمي في عيد الحب

رصد مقطع فيديو قيام ملازم أول في الشرطة في مدينة كيميروفو شرقي روسيا، بتقديم عرض زواج لحبيبته التي تعمل محققة في نفس مركز الشرطة.

و حسب روسيا اليوم فقد تقدم الشرطي بعرض الزواج لحبيبته، في اجتماع رسمي بالعمل، اليوم الأحد، وذلك بمناسبة عيد الحب.

وبادرت الفتاة بالرد بكلمة "نعم".