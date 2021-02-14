بالفيديو..شرطية روسية تتلقى عرض زواج خلال اجتماع رسمي في عيد الحب
رصد مقطع فيديو قيام ملازم أول في الشرطة في مدينة كيميروفو شرقي روسيا، بتقديم عرض زواج لحبيبته التي تعمل محققة في نفس مركز الشرطة.
و حسب روسيا اليوم فقد تقدم الشرطي بعرض الزواج لحبيبته، في اجتماع رسمي بالعمل، اليوم الأحد، وذلك بمناسبة عيد الحب.
وبادرت الفتاة بالرد بكلمة "نعم".
بالفيديو..#شرطية_روسية تتلقى عرض زواج خلال اجتماع رسمي في #عيد_الحب ..كيف كان ردها؟https://t.co/p12hSAAJ38#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2i84ZXEUFd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 14, 2021
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