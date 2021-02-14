انهيار ثلجي يودي بحياة متزلجين بولنديين في سلوفاكيا

المصدر: أ ف ب

لقي متزلجان بولنديان حتفهما في انهيار ثلجي في جبال تاترا الشاهقة في سلوفاكيا، بحسب ما أفاد عناصر الإنقاذ الأحد.

وقالت خدمة الإنقاذ الجبلية في سلوفاكيا إن انهيارا ثلجيا وقع قرب جبل كوندراتوفا كوبا في منطقة هاي تاترا الغربية مساء السبت، وطمر ثلاثة متزلجين.

وأوضحت في بيان "تمكن أحدهم من الخروج من تحت الثلوج واتصل بالمنقذين الذين باشروا مهمة على عربات الثلوج والمزالج. فاكتشفوا جثتين لمتزلجَين بولنديَين".

وأضافت أن فريق إنقاذ بولندي عثر على الرجل الذي نجا من الحادث وأجرى مكالمة الطوارئ.

وتابع البيان "كان عالقا هو أيضا تحت الثلوج لكنه تمكن من تحرير نفسه. ثم حاول العثور على أصدقائه لكن دون جدوى".

واستكملت عملية الإنقاذ في وقت مبكر الأحد وشارك فيها عشرات المنقذين والمتطوعين في خدمة الإنقاذ الجبلية إلى جانب كلاب مدربة.

وكوندراتوفا كوبا هو جبل يقع عند الحدود مع بولندا ويبلغ ارتفاعه 2005 أمتار.

وتدفق سياح ومتزلجون على منتجع زاكوباني في بولندا ومنتجعات جبلية أخرى في نهاية هذا الأسبوع بعدما خففت الحكومة القيود المفروضة لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 وفتحت مناطق التزلج وسمحت للفنادق بالعمل بنصف طاقتها.