طريقة غريبة جداً للاحتفال بعيد الحب

المصدر: ا ف ب

تتيح حديقة حيوانات بمنطقة برونكس في نيويورك للراغبين في الاحتفال بعيد الحب بطريقة مبتكرة، إطلاق اسم حبيبهم على صرصور من نوع الفحاح المدغشقري، لتكريس علاقتهما «إلى الأبد».

وكتبت الحديقة عبر موقعها الإلكتروني: «قد لا تجدون الكلام الصحيح دائماً، لكن بإمكانكم دائماً إثارة القشعريرة لديهم، أطلقوا "اسم حبيبكم" على صرصور بمناسبة عيد الحب، لأن الصراصير تدوم أبداً».

وفي مقابل 15 دولاراً، يمكن لأي شخص أن يهدي حبيبه شهادة تثبت تسمية صرصور باسمه.

وتحتفي الحديقة، التي أطلقت هذه الشهادات عام 2011 وتتيحها سنوياً بمناسبة عيد الحب، بطرق مختلفة بهذا الجنس من الصراصير، إذ يمكن شراؤها على شكل حيوانات قماشية بـ35 دولاراً، أو المشاركة بندوات عبر الفيديو تتيح "لقاء" صرصور فحاح مدغشقري، والتحدث إلى خبير في هذه الحشرات مقابل 60 دولاراً، ونفدت كل المنتجات المستوحاة من هذه الحيوانات.