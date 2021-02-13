القبض على سعودي يقود مركبة عكس اتجاه السير في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة منطقة الرياض ، اليوم "السبت"، القبض على سعودي يقود مركبته عكس اتجاه السير في أحد الطرق الرئيسة بمدينة الرياض، ونشر ما قام به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يقود مركبته عكس اتجاه السير في أحد الطرق الرئيسة بمدينة الرياض، وتوثيق ما قام به ونشره، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية، قيامه بسرقة (3) مركبات وتم استردادها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.