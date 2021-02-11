شرطة الرياض تقبض على المتحرشة بالطفلة

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم "الأربعاء"، من إلقاء القبض على الفتاة المتحرشة بالطفلة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية. وجرى إيقافها واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.