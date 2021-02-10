مصر.. تفاصيل وفاة عريس يوم زفافه

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي شاب مصري يبلغ من العمر 20 عاماً في محافظة الشرقية بعدما سقط فجأة يوم زفافه " حنته" ولم تفلح محاولات إسعافه وسادت مشاعر الحزن أرجاء بلدته.

واستقبل مستشفى أولاد صقر المركزي، إبراهيم محمد توفيق 20 عامًا، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ، وحالته العامة متأخرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتبين أن الشاب كان يحتفل بحنته، وسقط فجأة وجرى نقله للمستشفى لكنه توفي متأثرًا بإصابته بنزيف.

وقال أحد أقارب العريس المتوفى "حس بصداع بعد ما فرح شوية مع زمايله وجاله نزيف بالمخ"وفقا لموقع "مصراوي"، موضحًا أن العريس سقط فجأة خلال الاحتفال، وأنهم نقلوه إلى المستشفى وتبين إصابته بنزيف بالمخ.

وأضاف شحاتة: "كان محتاج عملية بسرعة لكن ملحقناش ننقله المستشفى في الزقازيق، وعرفنا إن سبب اللي حصل له عيب خلقي مولود بيه".

وأردف: "ربنا يرحمه كان أصغر إخواته وأبوه وأمه ماتوا من 3 أعوام، وهو يا دوب لسه واخد الدبلوم وعروسته في تجارة.. ملحقش يفرح".

ويستعد أهالي القرية لتشييع جنازة الشاب، وسط حالة من الحزن عمت أرجاء القرية.