استخراج كوبين زجاجيين من بطن شاب مصري

المصدر: البيان الإلكتروني

استخرج فريق طبي مصري بمستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية كوبين زجاجيين من قولون شاب وإنقاذه من الموت في واقعة غريبة.

وفي التفاصيل نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة شاب في العشرين من عمرة يدعى سقوطه على جسم غريب صلب وبفحص المريض تبين وجود 2 كوب زجاجي بالقولون.

ووفقا للفريق الطبي فإن عملية استخلاص الجسم الغريب "الاكواب الزجاجية" عن طريق عمل فتح جراحي للقولون واستخراج الجسم الغريب وعمل فتحة مؤقتة للإخراج وسيتم قفلها وعودة المسار الطبيعي للإخراج بعد عدة أشهر.