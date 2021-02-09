دراسة أمريكية تقلب الموازين: الوزن الزائد يطيل العمر!

المصدر: البيان الإلكتروني

على عكس المتوقع، أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الوزن الزائد يطيل العمر، شريطة أن يكتسب الجسم الكيلوغرامات الزائدة بعد مرحلة البلوغ.

وتقول الدراسة، إن باحثين من جامعة أوهايو ستيت قاموا بتحليل بيانات جيلين من سكان مدينة فرامنغهام في ماساتشوستس، تراوحت أعمارهم بين 31 و80 عاماً. وتبين أن من كانت أوزانهم طبيعية في سن الرشد ثم أصبحوا زائدي الوزن فيما بعد دون سمنة، يعيشون لفترات أطول. بينما سجل البدناء بسن الرشد أعلى معدل وفيات، وفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وحذرت الدراسة الشباب خصوصاً، من تعمد زيادة الوزن بما يرفع مؤشر كتلة الجسم BMI عن 25، إذ إن زيادة الوزن تصبح أكثر أماناً في مرحلة عمرية لاحقة.