هذا ما يحدث إذا مات شخص في السماء على متن طائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت إحدى مضيفات الطيران عبر تطبيق "تيك توك" ما يحدث إذا مات شخص ما على متن طائرة محلقة في الأجواء، حيث يجد الركاب أنفسهم جالسين بجانبه.

وإذا لم يكن هناك مكان آخر على متن الطائرة، فهذا يعني أنه لا يجوز نقل الراكب المتوفى حتى تهبط الرحلة.

وأوضحت شينا ماري (25 عاما)، التي تعمل مضيفة طيران، عبر حسابها على "تيك توك": "إذا أصيب راكب بنوبة قلبية ومات، ولا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك، ولا يمكننا بدء الإنعاش القلبي الرئوي، سننتظر حتى الوصول إلى وجهتنا النهائية. سنبقي تلك الجثة في مكانها".

وأضافت أنه إذا كانت هناك مساحة كافية على متن الطائرة، مثل أن يكون الصف الخلفي كاملا خاليا من المسافرين، فيمكن عندئذ تحريك الجثة هناك و"تغطيتها ببطانية".

وبعد ذلك يُسمح للركاب بالخروج من الطائرة قبل صعود الأطباء المختصين لإزالة الجثة، وتخرج الطائرة من الخدمة.

ويتم الاتصال بأفراد أسرة الراكب المتوفى.

وكشفت المضيفة في مقطع الفيديو أنه لا يوجد الكثير مما يمكن للطاقم القيام به عندما يموت شخص ما في منتصف الرحلة.

وأشارت إلى أن طاقم الطائرة سيحاول تحسين الأمور لمن يجلس بالقرب من المتوفى من خلال تغطية الجثة ببطانية.

وهناك ثلاث طرق لتصنيف الوفيات على متن الطائرة، وفقا لخدمة دعم الرحلات الجوية MedAir، وهي: حالة طبية طارئة غير متوقعة، مسافر مصاب بمرض عضال يسافر للعلاج، وشخص يعرف أنه مريض ولكنه يريد السفر، وفق "روسيا اليوم".

ومن المثير للاهتمام، أنه عندما تحدث حالة وفاة على متن طائرة، لا يتم الإعلان عنها رسميا حتى هبوط الطائرة، حيث لا يمكن إلا للمهنيين الطبيين تحديد وقت الوفاة.