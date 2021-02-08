في حادثة طريفة..طفل مفقود في الأردن يبحث عن نفسه مع رجال الأمن

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاجأ أفراد من جهازي الشرطة والدفاع المدني في الأردن، أثناء بحثهم عن طفل مفقود، أنه كان يشارك معهم في عملية البحث.

وذكر الأمن العام الأردني، في بيان وأن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات شرطة جرش، شمال الأردن، من قبل أحد المواطنين حول فقدان ابنه بالقرب من منطقة ”الحسبة القديمة“، قبل أن يتم العثور عليه وهو بحالة جيدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو يوثق الحادثة الطريفة، ويظهر فيه عدد من الأشخاص المتجمعين برفقة أفراد الإنقاذ، فيما سمع بعضهم وهو يقول إنه تم العثور على الطفل، وإنه كان يشارك في عملية البحث معهم.