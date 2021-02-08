صور .. سيارة جاستن بيبر الجديدة من الخيال العلمي إلى الحقيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

خطفت سيارة مغني البوب الشهير جاستن بيبر وزوجته هايلي الأنظار أثناء خروجهما من أحد المطاعم الشهيرة، وكانت عبارة عن سيارة كهربائية غريبة الشكل من علامة رولز رويس.

سيارة جاستن بيبر في الأصل سيارة اختبارية من رولز رويس والفارق أن أغطية الإطارات متصلة بجسد السيارة، في حين جعلتها رولزرويس تبدو منفصلة عن جسد السيارة في سيارتها الاختبارية، بالإضافة إلى بعض الاختلافات البارزة الأخرى التي جعلت سيارة جاستن بيبر تبدو أقل جودة بعض الشيء السيارة فريدة من نوعها، وفقا لموقع صدى البلد.

قد تختلف الآراء حول مدى أناقة تصميمها، إلا أنها تظل واحدة من أغرب سيارات رولزرويس حتى الآن. وسيارة جاستن بيبر هي من أغرب السيارات المعدلة من طراز رولزرويس رايث.

تم رصد السيارة أثناء وجودها في ماليبو، وتبدو كسيارة مستقبلية كالتي تظهر في أفلام الخيال العلمي، لكنها تبدو مألوفة بعض الشيء، حيث تُشبه سيارة رولزرويس 103EX الاختبارية، والمعروفة أيضًا باسم رولزرويس Vision Next 100 الاختبارية والتي دشنتها في 2019، مع تصميم عائم، وأغطية عجلات تغطي جميع العجلات الأربع.

في الغالب تكون السيارات المعدلة مرتبطة بالمشاهير، بدءاً من سيارة فورد SVT Lightning المملوكة لـ ليدي جاجا، وصولًا إلى دودج تشارجر 1970 المعدلة المملوكة للممثل الامريكي كيفين هارت.