كما في المسلسلات والأفلام.. سعودية تكتشف خلال حفل أنها أصبحت الزوجة الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

كما يحدث في المسلسلات العربية وأفلام السينما، اكتشفت سعودية أن زوجها قد تزوج عليها خلال دعوة عشاء وتعرفها على إحدى المدعوات التي اكتشفت لاحقاً أن أختها سرقت زوجها منها.

وفي التفاصيل فقد قادت صدفة غريبة زوجة لاكتشاف زواج زوجها دون علمها، وذلك بعد أن حضرت حفلة عشاء لإحدى صديقاتها بمدينة جدة، وهناك تعرفت على إحدى المدعوات، وبعد الحديث معها وجدت أن لديها عدة أخوات، من بينهن واحدة تزوجت حديثًا، مما دفعها لاطلاعها على صور الزواج الذي كان منذ 5 أشهر، مما أصاب الزوجة بنوبة ذعر وصدمة، وذلك حينما شاهدت أن زوجها هو العريس. وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.

وبعد مرور عدة أيام على الواقعة، ومواجهة الزوج من قبل الزوجة، لم ينكر ذلك وطلب منها الرضا بذلك، مما دفع الزوجة للجوء لمكتب محاماة لتوكيله في رفع قضية فسخ نكاح على زوجها، الذي رفض أن يقوم بتطليقها حسب رغبتها، وأصر على التمسك بها، إلا أنها تقدمت بقضية فسخ نكاح.