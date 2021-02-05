مقتل عريس وشقيقه في حفل الزفاف بسبب شجار عائلي

المصدر: البيان الإلكتروني

نهاية مأساوية لحفل زفاف في روسيا إذ لم تتوقع العروس البالغة من العمر 21 عاما، أن حياتها الزوجية ستنتهي قبل أن تبدأ ويُقتل عريسها في حفل الزفاف وتنتهي أحلامها الرومانسية برصاصة غادرة خلال ثوان.

ووفقا لما نقل موقع صدى البلد عن ميرور البريطانية، فإن الحادث وقع في ناد ريفي في قرية فلاسوفو في منطقة موسكو أوبلاست الروسية، حينما تعرض شاب يبلغ من العمر 25 عاما لإطلاق رصاص عقب انتهاء حفل زفافه.

وأفادت تقارير الشرطة أن حفل الزفاف في ذلك اليوم كان يسير بكل هدوء حتى حدث شجار عائلي في المكان ونتج عنه مقتل العريس وشقيقه الأصغر.

وتعرضت العروس لصدمة عصبية حادة بسبب رؤيتها للعراك الدامي الذي حدث بين عريسها وأحد أقاربها ما تسبب في شجار عائلي نتج عنه وفاة الزوج.