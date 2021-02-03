«موشنغيت دبي» تحتفل بـ«الفالنتاين»

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «موشنغيت دبي» بعيد الحب، من خلال مجموعة من البرامج والفعاليات الموجهة للجميع، التي تضفي أوقاتاً ولحظات استثنائية مع الأحبة سواء كانوا أشقاء أو أصدقاء أو أطفال أو آباء أو زملاء عمل. «موشنغيت دبي» هي الوجهة المثالية لقضاء يوم الحب، والاستمتاع بمجموعة من البرامج والجولات والعروض الخاصة بالمناسبة، حيث كشفت «موشنغيت دبي»، أكبر مدينة ترفيهية مستوحاة من هوليوود في الشرق الأوسط والمتنزه الرئيسي في دبي باركس آند ريزورتس، عن عروضها المميزة لشخصين احتفالاً بيوم الحب هذا العام.

يشمل العرض تذكرتي دخول ليوم كامل إلى المنتزه، للاستمتاع بركوب الألعاب والعروض الحية ووجبة لشخصين في مقهى King Julien أو Mr. Ping's Noodle Shop وهدية خاصة من Sweet Sweet Nothings – كل ذلك بـ 290 درهماً لشخصين!

وتتوفر التذاكر الخاصة لشخصين بدءاً من 4 فبراير وحتى 13 فبراير، ويمكن للضيوف زيارة المنتزه في أي يوم بدءاً من 10 حتى 14 فبراير، 2021 حيث يمكن حجز التذاكر عبر الموقع www.motiongatedubai.com، وعند البوابة أو من خلال مركز الاتصال على 800amazing (2629464).

وتأتي «موشنغيت دبي» بعروض غير مسبوقة تعكس روح وأجواء المناسبات؛ وفي هذه المناسبة الخاصة جداً، تقدم المنتزه للجميع مجموعة من الألعاب ومناطق الجذب، بما في ذلك ركوب الأفعوانية المثيرة وبرج السقوط والألعاب المائية ومختبرات لعب تفاعلية وأجهزة ثلاثية الأبعاد لمحاكة الحركة والعروض المسرحية المباشرة وغيرها.

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وبصفتها وجهة ترفيهية على مدار العام، تضم «موشنغيت دبي» 22 معلماً رئيسياً في الداخل، بالإضافة إلى مناطق باردة ومناظر طبيعية توفر الظلال في جميع أنحاء المنتزه. ويمكن للضيوف الاختيار بين تسعة مطاعم عائلية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أكشاك الأطعمة السريعة والمنتشرة في مختلف أنحاء المنتزه. وتبيع «موشنغيت دبي» المنتجات الترويجية الرسمية المرخصة للأفلام عبر 15 متجراً للتجزئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأكشاك والعربات.

وتماشياً مع الإجراءات الصحية الوقائية السارية، تنصح «موشنغيت دبي» بالحجز المسبق من خلال الموقع الإلكتروني، وتحرص «موشنغيت» على تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع الإرشادات الحالية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي والممارسات الدولية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتشمل هذه الإجراءات تدابير التباعد الاجتماعي، الدفع بدون تماس، خفض الطاقة الاستيعابية للألعاب، المتاجر والمطاعم، اتباع إجراءات صارمة للتنظيف والتعقيم.