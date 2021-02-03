وفاة 3 أشخاص بحادث اصطدام قطار وسيارة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 3 أشخاص مصرعهم بحادث اصطدام قطار بسيارة في مصر.

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تفاصيل حادث قطار أسوان، موضحةً، في بيان نشره موقع صحيفة "الشروق"، أنه أثناء مرور قطار 2010 القاهرة - أسوان على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق.

وأوضحت أن الحادث أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار ووفاة مساعد سائق القطار و2 من عمال هندسة سكة موجودين بالجرار، وجارٍ سحب العربة من أسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.

وناشدت قائدي المركبات بكل أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.