إدارة «البحرين السينمائي» المتأهلين إلى تأكيد المشاركة

المصدر: المنامة - البيان

دعت إدارة مهرجان البحرين السينمائي صنّاع الأفلام التي تأهلت لمسابقة المهرجان من الدورة المؤجلة 2020 إلى تأكيد رغبة المشاركة في دورة 2021.

وكان مقرراً أن تقام الدورة الأولى للمهرجان خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس 2020، قبل تأجيلها وكافة الفعاليات المتنوعة محلياً ودولياً بسبب انتشار جائحة كورونا «كوفيد 19» في العام الماضي 2020، على الرغم من مشاركة ما يزيد على 200 فيلم يمثلون مخرجين ومنتجين من 14 دولة عربية.

وأكد بيان صادر عن إدارة المهرجان على أن «الأفلام التي تأهلت لمسابقة المهرجان في العام 2020 ستترحل تلقائياً إلى الدورة المزمع عقدها أوائل شهر أبريل المقبل 2021»، كما دعا منتجي هذه الأفلام إلى تأكيد استمرارية المشاركة.

وأعادت إدارة المهرجان التذكير بأن باب المشاركة مفتوح للأفلام الجديدة عن طريق الموقع الرسمي للمهرجان، وذلك حتى موعد غلق باب المشاركة والمقرر في 15 مارس المقبل 2021.

في السياق ذاته، أعلنت إدارة المهرجان عن فئات الأفلام المشاركة في مسابقته الرئيسة تضمنت خمس فئات، هي الأفلام الروائية القصيرة والوثائقية وأفلام التحريك وأفلام الطلبة، إضافة إلى أفلام مركز تفوق الخاصة بالمرأة.

يشار إلى أن إدارة المهرجان وضعت تصوراً جديداً لإقامته بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، بحيث تعقد فعاليات المهرجان الملائمة للظرف الصحي في مملكة البحرين في شهر أبريل 2021، فيما تؤجل الفعاليات الأخرى التي يتعذر إقامتها، كعروض الأفلام والحفلات الجماهيرية، حتى موعد آخر في هذا العام 2021، سيتم الإعلان عنه لاحقاً.