لماذا انتحل مليونير صفة عامل نظافة؟

المصدر: دبي - البيان

انتحل مليونير كندي وزوجته صفة عاملي نظافة، وسافرا لمسافة تزيد على 1000 ميل، وقطعا الحدود إلى الولايات المتحدة، من أجل تخطى قائمة الانتظار للحصول على لقاح فيروس كورونا، في قصة غريبة كشفت عنها شبكة CBC الإخبارية الكندية، ونقلها موقع «البشاير».

وبحسب الشبكة، فإن المليونير رودني بيكر (55 عاماً) وزوجته إيكاترينا بيكر البالغة من العمر 32 عاماً، سافرا من كندا إلى مدينة بيفر كريك بولاية مينيسوتا الأمريكية، من أجل الحصول على اللقاح.

وبعد أن وصلا الولاية على متن طائرة خاصة، انتحل الشخصان صفة عاملي نظافة بأحد الفنادق، وزعما أنهما مقيمان بالمدينة من خلال تزوير بعض الأوراق الرسمية، وبالفعل حصلا على جرعات اللقاح المجاني ضمن حملة التطعيمات التي أطلقتها الولاية.

لاحقاً، نجحت السلطات الأمنية في إيقاف الزوجين عند عودتهما إلى فانكوفر عقب الاشتباه بهما، وبالفعل تم ضبطهما واحتجازهما بتهمة انتحال صفة غير قانونية، وكذلك بتهمة عدم خضوعهما للعزل الصحي والسفر من دون الحصول على موافقة طبية مسبقة، حيث تعرض الزوجان إلى غرامة مالية قدرها 1150 دولاراً، وقد يتعرضان للحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأكدت السلطات الصحية أن الزوجين عرّضا المواطنين للخطر بسبب السفر لمسافات بعيدة دون خضوعهما لإجراء فحص للفيروس، ولم يخضعا إلى إجراءات الحجر الصحي ما يعرض الطاقم الطبي للخطر.

بحسب الشبكة، فإن بيكر رئيس لشركة تمتلك أكثر من 20 كازينو في كولومبيا البريطانية وأونتاريو ونيو برونزويك ونوفا سكوشا.