أنباء عن عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر مصرية عن عودة النائب البرلماني السابق والمخرج خالد يوسف قريبا إلى مصر، بعد سنوات قضاها خارج البلاد.

وبحسب صحيفة اليوم السابع فقد كشفت مصادر قضائية أن النائب البرلماني السابق والمخرج الكبير خالد يوسف ليس عليه أي قضايا، وأن موقفه القانونى سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

وكان المخرج خالد يوسف سافر في وقت سابق خارج البلاد، ليعيش لفترة خارج مصر مع زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى.