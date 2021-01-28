تشريع لحماية «يانغتسي» أطول أنهار الصين وآسيا

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

يوشك نهر يانغتسي، أطول أنهار الصين وآسيا، على الحصول على حماية بيئية تخوله استعادة ممراته المائية الملوثة وروافده.

فقد أعلن أخيراً عن موافقة اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في الصين على تشريع من 96 بنداً منفصلاً لنظام النهر في أكبر قانون لحماية البيئة شهدته أنهار الصين، على أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع مارس.

ستمنح الأحكام سنوات من الراحة لأحد أعظم أنهار العالم للتعافي، حيث يتعين على الإدارات الحكومية على المستويات الكبرى إلى الصغرى بموجب هذا القانون وفقاً لوكالة «رويترز»، دمج الحماية البيئية لنهر يانغتسي في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد أفاد موقع «غوود نيوز» الكندي، بأن القانون يحظر الصيد في جميع المجاري المائية الطبيعية للنهر وروافده.

كما سيتم حظر جميع المشاريع الكيميائية على بعد كيلومتر واحد من النهر، ومنع المشاريع القائمة على التوسع. وستضطر الصناعات الملوثة الأخرى إلى الانتقال، بينما سيتم تشديد الخناق على التجريف على ضفاف نهر يانغتسي بشدة.

ويشكل نهر يانغتسي والنهر الأصفر، أهم الأنهار في الحضارة الصينية، وهناك أدلة على زراعة الأرز على ضفاف يانغتسي منذ 5 آلاف سنة قبل الميلاد.