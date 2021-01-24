مصر.. إحالة قاتل حفيدة رئيس وزراء ليبيا الأسبق للمحاكمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت النيابة العامة المصرية، المتهم بقتل حفيدة ونيس القذافي، آخر رئيس وزراء لليبيا في عهد الملكية، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد بسبب علاقة غير شرعية بينهما.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القدافي عمدًا، بأن قام على إثر خلاف بينهما، لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه، بدفعها من أعلى شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع العلوي، بالمنطقة التي استأجرها لإقامتها، فأسقطها عمدًا قاصدًا من ذلك قتلها.

وأصيبت السيدة بإصابات شديدة أودت بحياتها علي الفور.