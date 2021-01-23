مدينة سعودية تسجل درجة حرارة 3 تحت الصفر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي، أن درجات الحرارة تفاوتت اليوم أمس الجمعة بين 3 درجات تحت الصفر كأدنى درجة حرارة تم رصدها، و22.5 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، وذلك وفقا لمحطات الرصد الـ27 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وبحسب الوطني للأرصاد فقد تم تسجيل الدرجة الأدنى (3 تحت الصفر) في محافظة طريف، فيما تم تسجيل 1.4 درجة تحت الصفر في القريات، و1.3 درجة تحت الصفر في رفحاء، ودرجة واحدة تحت الصفر في عرعر، فيما لامست محافظة الجوف الصفر بتسجيل 0.9 درجة.

وبلغت درجة الحرارة في تبوك 1.1 درجة، وفي حائل 2.6، وفي القيصومة 3 درجات، وفي القصيم 3 درجات، وفي مطار الملك خالد الدولي في الرياض 4.5 درجة، والأحساء 6.3 درجة، والباحة 7.6 درجة، ووادي الدواسر 8 درجات، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام 8.4 درجة، وأبها 8.5 درجة، والطائف 9 درجات، وخميس مشيط 9.3 درجة، ونجران 9.3.

وسجلت بيشة 9.5 درجة، والعلا 9.7 درجة، وشرورة 10 درجات، والمدينة المنورة 11.6 درجة، والوجه 14.8 درجة، وينبع 15 درجة، وعرفات 20 درجة، وجيزان 22.3 درجة، وجدة 22.5 درجة.