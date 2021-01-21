«دبي للمأكولات 8» يعزز مكانة الإمارة عاصمة لفنون الطهو بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

تنطلق النسخة الثامنة من مهرجان دبي للمأكولات، خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 13 مارس المقبلين، ليقدم للذواقة مجموعة من الفعاليات المشوقة، التي تثري تجاربهم، إلى جانب مساهمته في تعزيز مكانة دبي عاصمة لفنون الطهو في المنطقة.

وسيقام المهرجان على مدار 17 يوماً، متضمنة ثلاث عطلات نهاية أسبوع، حافلة بالتجارب الرائعة للمأكولات والأطباق الشهية. والتي ترتكز هذا العام على أربعة عناصر رئيسة، تعكس مشهد فنون الطهو المميز في دبي، وهي: التنوع الغني، والمأكولات المحلية الأصيلة، وتجارب المطاعم الفريدة، والقيمة الاستثنائية. كما يقدم المهرجان خيارات متنوعة، تشمل مأكولات الشارع، والوجبات العائلية المميزة، والعشاء الفاخر، والتجارب الفريدة، لتناسب بذلك كافة الأذواق والميزانيات، وهو ما يجعل من المهرجان، أحد أبرز الفعاليات التي ينتظرها سكان وزوار المدينة كل عام.

ويتيح المهرجان لزواره، العديد من التجارب المذهلة، ومنها «أسبوع دبي للمطاعم»، الذي يستعرض قوائم الطعام الحصرية، لما يزيد على 30 مطعماً استثنائياً. بالإضافة إلى عدد من المفاهيم المبتكرة، مثل «مائدة الشيف»، ودروس تعلم فنون الطهو «ماستر كلاس»، وأيضاً «التعاون بين الطهاة».

وكذلك من أبرز مكونات المهرجان، فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات»، التي تسلط الضوء على المأكولات العالمية، إلى جانب التجارب الناجحة للعلامات التجارية التي نشأت وتطورت في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقدم أشهى المأكولات الأصيلة. ويسهم مهرجان دبي للمأكولات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة دبي عاصمة لفنون الطهو في المنطقة.

فيما تتضمن الدورة الثامنة للمهرجان، التي تنطلق في 25 فبراير، وتستمر حتى 13 مارس، وعلى مدار 17 يوماً، العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية، وكذلك مشاركة أشهر الطهاة والشخصيات المتميزة في هذا المجال. ويعكس المهرجان أيضاً، التنوع الغني، والإبداع، وتعدد الثقافات التي تتميز به المدينة، لاحتضانها أكثر من 200 جنسية، سواء من خلال تجارب الطعام الفاخر، أو الجواهر الخفية الفريدة.