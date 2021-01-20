القبض على منفذي جريمة قتل وحرق هزت العراق

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في العراق، أمس الثلاثاء، القبض على أربعة متهمين مطلوبين في محافظة البصرة في جريمة قتل وحرق هزت العراق.

وذكرت أنه تم إلقاء القبض على أربعة متهمين اعترفوا بإطلاق 19 رصاصة على رأس أحد الأشخاص بواسطة سلاح كلاشنكوف ومن ثم احراقه مع عجلته.

وأضافت، أن الدافع من وراء ذلك وجود خلاف ما بينهم وبين المجنى عليه، وفقا لروسيا اليوم.

وتابعت: أنه تم تدوين أقوال المقبوض عليهم بالاعتراف وتسليمهم مع السلاح المستخدم نوع كلاشنكوف إلى الجهات المختصة.