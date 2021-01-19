محاصرون تحت الأرض منذ أسبوع .. ويطلبون مخللات

المصدر: وكالات

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الثلاثاء، أن العمال المحاصرين لأكثر من أسبوع في منجم ذهب صيني طلبوا إلقاء مخللات وعصائد عليهم أثناء انتظارهم قوات الإنقاذ.

والعصيدة المطلوبة، والمعروفة أيضًا باسم الدخن كونجي، هي وجبة فطور مغذية شائعة في جميع أنحاء شمال شرق الصين. وغالبًا ما تضاف إليه المخللات والفلفل الحار للنكهة والفيتامينات.

وتمكّن عمال المنجم من إرسال رسالة مؤثرة مكتوبة بخط اليد إلى عمال الإنقاذ، أوضحوا فيها أنهم مرهقون ويحتاجون إلى أدوية، وفق ما قالت السلطات.

ووقع انفجار في 10 يناير في منجم للذهب قيد الإنشاء في مقاطعة شاندونغ (شرق) أدى إلى احتجاز 22 شخصا على عمق أكثر من 600 متر من مدخل المنجم.

وألحق الانفجار أضرارا بالغة بالسلالم المؤدية إلى قاع المنجم كما أدى إلى انقطاع أسلاك الاتصالات، ما حرم فرق الإنقاذ من إمكان التواصل مع العمّال المحتجزين. ومع ذلك، تمكن المنقذون من حفر قناة خلال نهاية هذا الأسبوع وسمعوا ضربا، وهو مؤشر على وجود أحياء.

وبفضل سلك أرسله رجال الإنقاذ، تمكن عمال المناجم من إرسال رسالة مكتوبة بخط اليد إلى السطح. وقال كاتبها إن 12 عاملا على الأقل ما زالوا على قيد الحياة، وفق ما أوضحت السلطات المحلية.

وجاء في الرسالة التي كتبت على صفحة نزعت من أحد الدفاتر "كلنا منهكون. نحن في حاجة ماسة إلى أدوية لآلام المعدة ومسكنات وأشرطة لاصقة طبية وأدوية مضادة للالتهابات. ويعاني ثلاثة أشخاص أيضا من ارتفاع ضغط الدم".

ولفت كاتب الرسالة إلى أن كمية كبيرة من المياه تحيط بالعمال، وقد أصيب أربعة منهم بجروح.

وتابع "لا نعرف وضع العمال العشرة الآخرين" المحاصرين تحت الأرض، مضيفا "ما دامت أعمال الإغاثة مستمرة، سيبقى لدينا أمل. شكرا لكم!".