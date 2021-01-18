أول شروق بعد ليل قطبي استمر 40 يوماً

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

في الحادي عشر من يناير الجاري، رحب سكان مدينة مورمانسك الروسية الواقعة في منطقة القطب الشمالي، بأول إشراقة شمس في عام 2021، ولو لمدة 45 دقيقة فقط، وذلك بعد انتهاء الليل القطبي الذي استمر 40 يوماً.

وقد تدافع سكان المدينة، التي تعد الأكبر في العالم فوق الدائرة القطبية، لملاقاة الشمس في تقليد تشهده المنطقة سنوياً، حيث بدت السماء وردية فوق سهوب مدينة مورمانسك بعد 40 يوماً من الظلام الدامس، كما أظهرت مجموعة الصور التي نشرتها صحيفة «موسكو تايمز».

وكان شروق الشمس في الساعة الواحدة وخمسين دقيقة فوق تلك الصحراء الجليدية، قد أضاء على مجموعة من المناظر الطبيعية المتجمدة المعروفة بجمالها في تلك المنطقة وهي: التندرا والجبال والغابة الثلجية أو التايغا.