السعودية.. ضوابط جديدة حول تسجيل أسماء المواليد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية عن ضوابط جديدة حول أسماء المواليد.

وكشفت الحالة النظامية حيال تسجيل أسماء المواليد الذكور بنفس اسم الأب أو المواليد الإناث بنفس اسم الأم.

وأوضحت «الأحوال المدنية» أنه يمكن تسمية المولودة باسم أمها، بحيث يكون للأم والابنة نفس الاسم، في حين لا يمكن تسمية الابن باسم الأب، بحسب صحيفة عكاظ.

أما في ما يخص ضوابط تسجيل الأسماء، أوضحت «الأحوال المدنية» أنه يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة في المجتمع، مثل (البراء، العنود، الجوهرة)، فيما يتم تسجيل الاسم مجردا من الألقاب مثل (السيد)، وغيرها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل (المعروف بـ«كذا»)، ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل (محمد صالح، محمد مصطفى)، ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل (عبدالرسول).

يُذكر أن «الأحوال المدنية» تحظر تسمية الإناث باسم «ملاك» وذلك لورود فتوى شرعية تحرم التسمية به.