راكب أمواج يتوج مسيرته بـ«موجة العقد»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

لخصت لحظات التفوق فوق لوح التزلج على الماء، مجهود حياة بأكملها توجها الرياضي بيتر ميل على أمواج «مافيريكس» المتكسرة بكاليفورنيا. حيث بدت الموجة ترتفع بالخلف، فيما يشق طريقه على السطح بأناقة ونجاح، حسب موقع «إنيرشيا».

المشهد دفع الموجودين على الشاطئ للدخول في موجة إعجاب، أما فيديو وصور الحدث فملأت مواقع التواصل، حيث كثرت التهاني والتعليقات، حتى وصل الأمر بالبعض إلى وصفها بموجة العقد.

وكان التعليق الأفضل لجون ميل الذي كتب عبر «إنستغرام»: «لا يمكن للكلمات أن تصف ما رأيته اليوم بعمر الواحد والخمسين يرسي المعايير التي سيسعى الجميع للوصول لها مع أفضل موجة. تهاني بيتر، أحبك أبي!».