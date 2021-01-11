إعلان نتيجة المسحة الثالثة للفنانة يسرا

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرت الفنانة المصرية الكبيرة يسرا مسحة كورونا للمرة الثالثة، وفوجئت بإيجابية المسحة رغم اتباعها جميع الاجراءات الاحترازية وتلقيها العلاج اللازم خلال الفترة الماضية.

وكانت النجمة يسرا قد كشفت آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.

وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم.. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.