بالفيديو.. السيول تغرق الدار البيضاء المغربية

المصدر: البيان الإلكتروني

تحولت العديد من الأحياء على مستوى العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها إلى مناطق محاصرة بسبب المياه الناجمة عن عدم استيعاب مجاري الصرف الصحي للتساقطات المطرية التي سجلت هذه الأيام.

وشهدت العديد من المناطق، خصوصا تلك التي تصنف ضمن الأحياء الهامشية، فيضانات كبيرة، حاصرت المواطنين القاطنين بها، وهو ما جعل هؤلاء يوجهون انتقادات شديدة إلى السلطات والمنتخبين بسبب عدم تحركهم لوقف معاناتهم من هذه الكارثة، وفق صحيفة "هسبريس" الإلكترونية.

وقد عاشت أحياء هامشية، وخصوصا القرى، وضعا صعبا هذه الأيام، مما جعل سكانها يقاسون أكثر.

وأعرب العديد من القاطنين بهذه الأحياء الهامشية عن تذمرهم من تركهم وحدهم يواجهون هذه الظروف الطبيعية القاسية، حيث صارت الشوارع مليئة بالحفر والمياه، بالاضافة إلى المياه التي غمرت بعض البيوت.

وقال عدد من الفاعلين والمواطنين إن مناطق كثيرة عاشت ظروفا صعبة هذه الأيام، مما يحتم على المجالس المنتخبة والسلطات المحلية التحرك لتفادي وقوع كوارث في الأيام المقبلة، خصوصا في ظل التساقطات المتوقعة.

وأكد هؤلاء أن غياب المراقبة القبلية لمجاري الصرف الصحي، وكذا غياب النظافة بعدد من المناطق، تسببا في هذه الكارثة، داعين والي جهة الدار البيضاء سطات إلى إصدار تعليماته للعمال التابعين له قصد الوقوف على هذا الوضع لتفادي أية كارثة محتملة.

وقال مواطنون إن العاصمة الاقتصادية بإمكانياتها الكبرى تحولت إلى مسابح في كل مكان، فكيف بمناطق تعاني الهشاشة وغياب بنية تحتية تقيهم من هذه التساقطات.