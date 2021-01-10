عائلة بيكهام تخوض معركة لبناء بحيرة في منزلها

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

وافق مسؤولو البيئة على خطط ديفيد وفيكتوريا بيكهام لبناء بحيرة ضخمة على أرض منزلهما الخاص في كوتسوولدز البريطانية والبالغة قيمته 6 ملايين جنيه استرليني، على الرغم من الخلافات مع جيرانهما حول المشروع.

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن الزوجين تلقيا دعماً من قبل مسؤولي مجلس المنطقة، الذين قالوا: إن خطة البحيرة يمكن أن تمضي قدماً طالما أنه لن تستخدم القوارب الآلية في عملية تشييدها.

وفي أغسطس الماضي، حصل الزوجان على الموافقة على البحيرة الضخمة في منزلهما في كوتسوولدز، على الرغم من الخطط التي أغضبت اثنين من السكان المحليين ممن وصفوها بأنها «قبيحة» و«خارجة» عن المنطقة الريفية.

بعدها قدم بيكهام خططاً لجعلها أكبر مع وجود كتلة أرضية في المنتصف، ليتم حينها تلقي اعتراضين آخرين، بيد أن مسؤول التنوع البيولوجي المساعد للمجلس المحلي في المنطقة وافق على الخطط بعد أن أبدى قلقه في البداية بشأن «استخدام القوارب»، قائلاً: «أفهم أن مبرر التصميم المعدل هو توفير تحسين جمالي، إضافة إلى زيادة تعزيز الموقع للتنوع البيولوجي. ومن جهتي أرى الأمر مُرضياً».