صدمة كبيرة.. مركز تعليمي يقدم الشيشة للطلاب في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

في صدمة كبيرة قام مركز تعليمي في مصر بتقديم الشيشة للطلاب في مصر.

وداهمت السلطات المصرية في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة في مصر، مركزا تعليميا، اكتشفت أنه يقدم الشيشة ويبيع المشروبات للطلبة، الأمر الذي أثار صدمة وتفاعلا واسعا على منصات التواصل.

وقرر المسؤولون المحليون مصادرات الأدوات وتطبيق الإجراءات اللازمة تجاه المركز ومشغليه، في إطار حملة تشنها السلطات في مصر بالأساس على مراكز الدروس الخصوصية (فصول التقوية خارج إطار المدرسة).

وأغلقت السلطات المركز بالشمع الأحمر، وحظرت فتحه مرة أخرى، حسبما أفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت أيضا، إلى إغلاق 18 مراكزا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز التابعة لمحافظة الجيزة، في وقت سابق.

جاءت هذه الحملات، بناء على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية على حد سواء.