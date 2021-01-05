يلقي زوجته من شرفة المنزل بسبب خلافهما على المصروف

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم موظف مصري على إلقاء زوجته من شرفة منزلهما قاصداً قتلها، بسبب خلاف أسري نشب بينهما.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن نيابة مركز شرطة الزقازيق قررت حبس الموظف بتهمة الشروع في قتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 53 عاماً إلى المستشفى العام بالزقازيق مصابة بكدمات وكسور وحالتها مستقرة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة بينهما بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليها وزوجها الموظف (63 عاماً) بسبب خلافات على مصروف البيت، فقام على أثرها بإلقائها من شرفة الطابق الأول.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق القبض على الزوج المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.