"فيسبوك" شاهد على جريمة قتل

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

حاولت سيدة في الهند الانتحار بعد قتلها زوجها ونشر تفاصيل الجريمة على "فيسبوك".

وبالعودة للتفاصيل، نقلاً عن "رويترز"، في منطقة تشاتاربور بدلهي قتلت سيدة (36 عاماً) زوجها يوم الأحد الماضي محاولةً الانتحار بعدها، وزُعم أيضاً أن الجانية عمدت لنشر معلومات وتفاصيل عملية القتل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث تم الإبلاغ عنها للشرطة.

قال مالك الشقة التي يقطنها الزوجين منذ مارس 2013 أن الزوجين لم يفتحا الباب عند التوجه لمقرهما وقد كان موصداً من الداخل، وعند فتح الباب من قبل قوات الشرطة عُثر على شيراج شارما (37 عاماً) وزوجته فاقدي الوعي، الأول غارق في بركة من الدماء بينما زوجته رينوكا كانت ترقد على السرير يحيط بهما مشهد من الدماء المتراشقة على الجدران والأرض.

لفت التحقيق الأولي لوجود خلافات بين الزوجين، وأوضح أحد الضباط إنه وفور نقلهما للمستشفى أعلن الأطباء عن وفاة الزوج بينما تخضع رينوكا للعلاج، والتحقيقات جارية حتى الآن.