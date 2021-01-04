السعودية.. وفاة وإصابة 30 شخصاً إثر انقلاب حافلة

المصدر: وكالات

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك السعودية أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب مساء "الأحد" من الجهراء باتجاه محافظة تيماء.

وعلى الفور توجيه تسع فرق إسعافيه من الهلال الأحمر بمرافقة القيادة الميدانية وأربع فرق إسعافية من وزارة الصحة وبمشاركة من الدفاع المدني وعند وصول الفرق اتضح وجود 30 إصابة حيث تم نقل 16 إصابة وعلاج 14 إصابة في موقع الحادث. بحسب صحيفة "الرياض".

وأضاف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك "تولت فرق الدفاع المدني عملية الإنقاذ وإخراج المحتجزين وبعد الكشف على الإصابات اتضح وجود ثلاث حالات وفاة رحمهم الله.

ومن جهه أخرى أوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك أنه فور تلقى البلاغ تم توجيه أربع فرق إسعافية بمرافقه القيادة الميدانية بالمنطقة وتم رفع حالة التأهب بمستشفى تيماء العام لاستقبال الحالات وتجهيز خطة الطوارئ بالمستشفى وتفعيل نقاط الفرز للحالات حيث تم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى تيماء العام.