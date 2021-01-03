يقتل زوجته خنقاً ..أول جريمة بالقاهرة في 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل عامل في مصر زوجته خنقاً ، في أول جريمة قتل في عام 2021 في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت صحيفة الأهرام المصرية أنه بعد مرور اليوم الأول من العام الجديد بدون جرائم قتل ، جاء اليوم الثاني بتلقي غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عامل وزوجته بمنطقة عين شمس ، ومصرع الزوجة خنقا بين أيدي زوجها المتهم.

على الفور توجهت قوة من مباحث قسم شرطة عين شمس إلى مكان البلاغ وتم العثور على جثة ربة منزل، وتبين أنها لقيت مصرعها على يد زوجها بعدما أقدم على قتلها خنقا بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتم القبض على الزوج وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.