وفاة الفنان السعودي مبارك الخصي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم السبت الفنان السعودي مبارك فياض الخصي أحد أبناء منطقة الجوف بعد صراع مع المرض دام عدة سنوات.

وفقدت المملكة فنانًا لعب أدوار مهمة في المجال الفني والإعلام، بعد مسيرة من الأعمال والإنجاز المشرفة، الذي قضى فيه أكثر من 44 عاماً.

وكان "الخصي"، فناناً شاملاً وممثلاً تلفزيوني ومؤلف وشاعر وفنان تشكيلي من خلال المسرح والتلفزيون وكذلك الفن التشكيلي. بحسب صحيفة "الرياض"

حيث شارك "الخصي" في المسلسل الشهير طاش ما طاش ومسلسل خلك معي ومسلسل غشمشم.

و‏كان حاضراً ورائداً لخدمة أبناء المنطقة في مجاله سواء التمثيل أو الرسم أو الشعر.