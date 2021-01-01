مقتل لاجئة سورية برصاص طائش ابتهاجاً بالعام الجديد في لبنان

المصدر: ا ف ب

قتلت لاجئة سورية في لبنان جراء إصابتها برصاص طائش تم إطلاقه عند منتصف الليل ابتهاجاً ببدء العام الجديد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، في ظاهرة لم تنجح السلطات في كبحها رغم حملات التوعية منذ سنوات.

وأوردت الوكالة الوطنية أن اللاجئة السورية توفيت "إثر إصابتها برصاصة طائشة اخترقت رأسها داخل مخيم الطيبة" للاجئين السوريين في مدينة بعلبك التي شهدت اطلاق رصاص في الهواء بكثافة.

وتثير ظاهرة اطلاق الرصاص في الهواء قلقاً كبيراً في البلاد، مع استمرار سقوط ضحايا كان آخرهم لاعب كرة القدم البارز محمّد عطوي الذي أصيب خلال شهر أغسطس وتوفي في الشهر اللاحق.

ولم تنجح حملة أطلقتها قوى الأمن الداخلي قبل أيام تحت وسم "طايشة_بس_بتصيب" للتحذير من مخاطر هذه الظاهرة، في الحد من سقوط إصابات وضحايا.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في بيروت ومناطق عدة صوراً ومقاطع فيديو توثّق اطلاق الرصاص الحي عند منتصف الليل.

وكتب أحدهم على فيسبوك "رصاص الشعب الطائش". وسأل آخر عن مصدر ثمن الرصاص في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية.

وحذّرت قوى الأمن الخميس تحديداً "من تساقط الرصاص الطائش في المطار مما يهدد سلامة الطيران وحياة المسافرين والوافدين". إلا أنّ ذلك لم يحل دون اختراق رصاصة لإحدى الطائرات.