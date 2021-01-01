مصري يقتل كفيله في الكويت لخلاف على تجديد الإقامة

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم مصري على قتل كفيله في الكويت بواسطة سكين حاد، بسبب خلاف بينهما على تجديد إقامته.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن رجال الأمن الجنائي نجحوا، خلال ساعات محدودة، في إغلاق جريمة القتل وتوقيف الجاني والعثور على أداة الجريمة.

واعترف القاتل بارتكابه الجريمة، ومن المقرر إحالة القاتل إلى النيابة العامة لإعادة الاستماع إلى أقواله.

وتفصيلاً، تلقت عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغاً، في الثالثة من عصر يوم الاربعاء الماضي، تضمن وجود جثة في إحدى البنايات وآثار دماء كثيفة.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ رجال الأدلة الجنائية ووكيل النائب العام، وعليه تمت إحالة الجثة الى الطب الشرعي، ليتبين أن المجني عليه (52 سنة) تلقى 7 طعنات في أجزاء متفرقة من جسده.

ووجّه وكيل النيابة بتسجيل قضية وفاة كشبهة جنائية وتكليف المباحث بالتحري والوقوف على الحقيقة، وقام رجال الأمن الجنائي بعمل التحريات التي خلصت إلى أن الجاني وافد مصري يعمل لدى المجني عليه ويقيم في منطقة الجليب، وانتقل رجال المباحث إلى محل إقامة المتهم ولكن لم يستدل عليه.

وتم تكثيف التحريات والاستعانة بتقنية الأقمار الاصطناعية، إذ تبين وجود القاتل في منطقة حولي، لتتم مداهمة مكان وجوده والعثور عليه مختبئاً لدى أحد اصدقائه وضبطه.

وبناءً عليه، أرشد المتهم إلى أداة الجريمة، وأقرّ بوجود خلاف بينه وبين الكفيل، إذ انتقل إلى محل إقامة الكفيل وسدد إليه الطعنات، وحاول المجني عليه الهروب، إلا أن الجاني لاحقه وأجهز عليه.