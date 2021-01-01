12 صنفاً في الأعماق عرضة لمخاطر «المناخ»

المصدر: (دبي - البيان)

اكتشف العلماء أخيراً، 12 صنفاً من المخلوقات، التي تعيش في قاع البحر في دراسة تعد الأضخم والأكثر طموحاً، التي تجريها مبادرة «أتلانتيك إيكوسيستمز»، حسب ما جاء في مقال على موقع «إندبندنت»، إلا أن العلماء الذين تولوا القيام بالمهمة على مدار خمس سنوات بتمويل أوروبي من مشروع «أطلس» حذروا من أن تلك المخلوقات تتعرض للتهديد بفعل تأثيرات النشاطات البشرية، كما أنها معرضة لمخاطر ناجمة عن أزمة المناخ.

الأصناف المكتشفة حديثاً تعيش على عمق نحو 1300 قدم من سطح البحر، وتضم الشعاب المرجانية وطحالب البحر والرخويات. وكشف الباحثون كذلك عن نحو 35 سجلاً جديداً لأنواع في أماكن لم تكن تعرف فيها سابقاً.