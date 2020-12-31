العثور على ترسانة أسلحة في العاصمة الألمانية

المصدر: د ب ا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس عن العثور على ترسانة أسلحة في مسكن في العاصمة برلين مساء أمس الأربعاء.

وكانت امرأة استدعت الشرطة وأبلغت أن شريك حياتها السابق هددها بمسدس في المسكن، وقد حضرت الشرطة وضبطت 35 طلقة لأسلحة نارية حية، منها ثلاث بنادق هوائية غير مصرح بها وكذلك رذاذ فلفل غير مصرح به وسكين ومنجل.

وهُرِعَتْ الشرطة إلى المكان بقوات خاصة وألقت القبض على المشتبه به /35 عاما/ الذي كان ثملا وشكا من آلام بعد القبض عليه وتم إرساله إلى مستشفى.

ولم يكن سلاح الجريمة المحتمل بحوزة الرجل عند القبض عليه.