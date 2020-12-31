شاهد.. عزف رئيس الوزراء الروسي على البيانو

المصدر: البيان الإلكتروني

زار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أمس الأربعاء طفلة صغيرة اسمها ناديا ستولبنيك في مدينة تفير الروسية، وأهداها بيانو إلكترونيا طلبته من بابا نويل.

وعزف رئيس الوزراء على البيانو ألحانا معروفة بحسب "روسيا اليوم"، منها أغنية شجرة رأس السنة وأغنية الأصدقاء من فيلم الكارتون "عازفو بريمن" وغيرهما من الأغاني.