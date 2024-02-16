رئيس رواندا يطلع على تجربة دبي في الخدمات الأمنية

المصدر: دبي - البيان

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زار بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في إطار زيارته لدولة الإمارات للمشاركة في «القمة العالمية للحكومات» التي اختتمت أعمالها أول من أمس، حيث كان في استقباله لدى وصوله ومرافقوه، إلى مقر القيادة العامة، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مساعدي القائد العام، وكبار الضباط من الجانبين.

ورحب القائد العام لشرطة دبي، بزيارة الرئيس الرواندي، وما تعكسه من حرصه على الاطلاع على تجربة دبي الناجحة في مجال تقديم خدمات أمنية متطورة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها وضمن مختلف القطاعات الحيوية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كمدينة عالمية ومركز رئيس للتجارة والأعمال والاستثمارات، ونموذج ملهم للتنمية المستدامة، وبما يمثله القطاع الشرطي من أهمية في حفظ أمن وسلامة الأفراد والمؤسسات وهو ما يمثل أحد أهم الضمانات المحفزة على النمو والازدهار بما لهذا القطاع من أثر مباشر في خلق بيئة جاذبة للاستثمار والعقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

جولة

وتفقد الرئيس بول كاغامي، خلال الزيارة يرافقه معالي الفريق المري، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث اطلع على نظام «أزري» وآلية الخرائط المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تسهل من عمل فرق شرطة دبي من خلال تحديد أماكن تمركز الدوريات، وكذلك رصد مواقع البلاغات من أجل الوصول إلى أعلى معدلات سرعة الاستجابة لها، فضلاً عن أثر هذا النظام في التنبؤ بالحوادث في ضوء ما يجمعه ويقوم بتحليله من بيانات ومعلومات.

وشاهد الرئيس الرواندي فيلماً قصيراً يتناول المراحل المختلفة التي تمر بها عملية استجابة فرق شرطة دبي للبلاغات في إطار زمني قياسي، يعد من بين الأسرع على مستوى العالم، تأكيداً لحرص دبي وقيادتها الرشيدة على توفير أعلى مستويات الأمن والمسارعة للتدخل في المواقف ذات الطابع الأمني.

كما اطلع الرئيس بول كاغامي في مركز القيادة والسيطرة على الخدمات الإنسانية التي تقدمها شرطة دبي لمساعدة مرضى القلب وأصحاب الهمم، عبر ربط قواعد بيانات الأفراد من الفئتين بنظام إدارة الحوادث الخاصة بشرطة دبي.

عقب ذلك، توجه كاغامي إلى مركز البحث والتطوير في شرطة دبي، حيث اطلع على أبرز الابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.x كما زار مركز الشرطة الذكي «SPS»، في حي دبي للتصميم، حيث اطلع على الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية من باقات متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية. وفي ختام الزيارة، تلقى الرئيس بول كاغامي درعاً تذكارية من معالي القائد العام لشرطة دبي، حيث أعرب عن تقديره لنموذج التنمية الفريد الذي تقدمه دبي للعالم ويتجلى في استضافتها لفعاليات عالمية كبرى في حجم «القمة العالمية للحكومات».

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