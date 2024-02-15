محمد بن زايد: برعاية أخي محمد بن راشد.. القمة منصة عالمية للتطوير الحكومي واستشراف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس فعاليات القمة العالمية للحكومات بحضور كبير تجاوز الـ4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، وقد نجحت في بحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، تحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي واستشراف حكومات المستقبل بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف

دول العالم. وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في منصة «إكس»: «القمة العالمية للحكومات 2024 والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها والتنظيم المتميز لها، جسد مكانتها الهامة ضمن الفعاليات الكبرى في العالم».

وأضاف: «بفضل رعاية أخي محمد بن راشد، أصبحت القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي واستشراف حكومات المستقبل بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف دول العالم».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال لقاءاته على هامش القمة، أهمية التعاون بين حكومات العالم من أجل مواجهة التحديات واستشراف المستقبل، وتلبية تطلعات الشعوب في التنمية الشاملة والازدهار، مشيراً سموه إلى أن القمة العالمية للحكومات تهدف لترسيخ التعاون بين حكومات العالم لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب.

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