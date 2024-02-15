محمد القرقاوي شاكراً فرق العمل: كافة الفرق عملت لإعلاء اسم الإمارات

المصدر: (دبي ــ البيان)

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وجه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، الشكر لفرق العمل التي أسهمت في النجاح الاستثنائي للقمة العالمية للحكومات في دورتها الحادية عشرة. وقال معاليه مخاطباً فرق العمل: إن الجهود الضخمة التي بذلوها تشكل نموذجاً للعمل الوطني، الذي تعمل فيه كافة الفرق لهدف واحد يتمثل في إعلاء اسم دولة الإمارات.

وأوضح معاليه بقوله: «شعرنا بالقلق في صباح القمة بسبب الجو العاصف وغزارة الأمطار، غير أن فرق العمل عملت في ظل هذه الأجواء بكفاءة عالية لأن هدفها كان يتمثل في إعلاء اسم دولة الإمارات، والحمد لله الذي رحمنا بالمطر وبفريق عملنا وبنجاح القمة».

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