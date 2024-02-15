محمد بن راشد يشهد جلسة «مسيرة الأجداد ومسؤولية الأجيال»

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلسة رئيسة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بعنوان «مسيرة الأجداد ومسؤولية الأجيال»، ضمن أعمال القمة العالمية الحكومية 2024 التي اختتمت أعمالها في دبي أمس.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان فيها أن الإمارات قدمت للعالم نموذجاً للدولة الفتية المتحضرة، راسخة الجذور، ذات الإسهامات العالمية واسعة التأثير، لتصبح اليوم عنواناً للتميز والريادة، مشيراً إلى أنه برؤية القيادة الرشيدة، نعيش في القمة والعزة والكرامة.

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