حمدان بن محمد: قمة الحكومات الحدث الأهم في استشراف مستقبل العمل الحكومي دولياً

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن القمة العالمية للحكومات، التي اختتمت فعالياتها بدبي أمس، قصة نجاح بدأت من دبي، وأصبحت اليوم الحدث الأهم في استشراف مستقبل العمل الحكومي دولياً. ولفت سموه إلى أن خلف نجاحات القمة فريق عمل واحداً هدفه دوماً رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. وشكر سموه فريق عمل القمة عبر منصة «إكس» بقوله: «بجهودكم نساهم في صنع مستقبل أفضل للجميع، ونرسخ ريادة دبي». وزار سموه، أمس، منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة في مقر انعقاد القمة التي تضم 13 ابتكاراً حكومياً.

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