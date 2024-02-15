نجاح استثنائي للقمة العالمية للحكومات

المصدر: (دبي ـ البيان)

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالنجاح الاستثنائي للقمة العالمية للحكومات.

وقال سموه إن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقمة، جسدت مكانتها المهمة ضمن الفعاليات العالمية الكبرى، عبر الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى، والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها، والتنظيم المتميز.

وقال سموه عبر منصة «إكس»، في اليوم الختامي للقمة، إنه «بفضل رعاية أخي محمد بن راشد، أصبحت القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي، واستشراف حكومات المستقبل، بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف دول العالم».

وفي اليوم الأخير للقمة، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بضيف الشرف للقمة، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، كما التقى مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وبحث معهما العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أهمية القمة في ترسيخ التعاون بين حكومات العالم، ومؤكداً عمق العلاقات مع الجانبين.

وقال مودي بعد اللقاء، إن العالم كله يشهد على رؤية سموه التنموية لدبي.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أمس، الجلسة الرئيسة للقمة في يومها الأخير، حيث ألقى مودي كلمة، توجه فيها بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على استضافة الهند في القمة.

ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بأنه «قائد ذو عزيمة والتزام». وأكد أن القمة أصبحت وسيلة فعالة لجمع قادة الفكر من جميع أنحاء العالم معاً على منصة واحدة، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لعبت دوراً كبيراً في هذا الصدد.

وأضاف أن «الطريقة التي أصبحت بها دبي مركزاً للاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا العالمية، تعد إنجازاً كبيراً، مقدماً التهنئة على نجاح تنظيم القمة.

وبعد الجلسة، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ومودي، حجر الأساس لمشروع بوابة الهند التجارية «بهارات مارت»، المقرر افتتاحه في دبي 2026، والذي يوفر منصة تجارية عالمية المستوى للمصنعين والمصدرين الهنود، تمكنهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.

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